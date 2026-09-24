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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این رقابتها به شرح زیر است:
*جمعه سوم مهر
خاتون بم - استقلال تهران
درنا قهرمانی – فاطمه صالح آبادی – فرزانه شریفیان – سمانه استانستی
پالایش گاز ایلام – گل گهر سیرجان
غزاله عاطفی – سبا عیوضی – پریسا ملاسلیمی-پرند پورمیرزابیگی
وارش نوشهر – سپاهان اصفهان
مهناز ذکایی – نیلوفر محمدخانی – نازنین قربان پور – وجیهه رافتی جوان بخت
ملوان بندرانزلی-پرسپولیس تهران
سلاله جوادی-بهاره سیفی نهاوندی-مهناز زارع-زهرا غیاثوند
آوا تهران-ایستا البرز
راحله پشابادی-نجمه رضایی-مبارکه حسن پور – فاطمه بهرامی