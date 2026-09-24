

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این رقابت‌ها به شرح زیر است:

*جمعه سوم مهر

خاتون بم - استقلال تهران

درنا قهرمانی – فاطمه صالح آبادی – فرزانه شریفیان – سمانه استانستی

پالایش گاز ایلام – گل گهر سیرجان

غزاله عاطفی – سبا عیوضی – پریسا ملاسلیمی-پرند پورمیرزابیگی

وارش نوشهر – سپاهان اصفهان

مهناز ذکایی – نیلوفر محمدخانی – نازنین قربان پور – وجیهه رافتی جوان بخت

ملوان بندرانزلی-پرسپولیس تهران

سلاله جوادی-بهاره سیفی نهاوندی-مهناز زارع-زهرا غیاثوند

آوا تهران-ایستا البرز

راحله پشابادی-نجمه رضایی-مبارکه حسن پور – فاطمه بهرامی