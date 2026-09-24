مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌شمالی از برگزاری نخستین بخش کودک و نوجوان و عروسکی جشنواره استانی تئاتر خراسان شمالی با مسئولیت کانون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسلم ربانیان با اشاره به برگزاری بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی گفت: امسال برای نخستین‌بار بخش تئاتر کودک و نوجوان در جشنواره استانی تئاتر برگزار می‌شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، مسئولیت برگزاری این بخش را برعهده دارد.

وی افزود: در این بخش، ۱۰ نمایش کودک و نوجوان از شهرستان‌های مختلف استان در حال تولید و آماده‌سازی هستند و گروه‌های نمایشی در شهر‌های بجنورد، شیروان و اسفراین خود را برای حضور در رقابتی متفاوت و تخصصی آماده می‌کنند.

وی با بیان اینکه بخش کودک و نوجوان جشنواره از ۱۵ مهرماه؛ هم‌زمان با هفته ملی کودک آغاز خواهد شد، اظهار کرد: بازبینی آثار اول و دوم مهرماه با حضور هیئت داوران متشکل از «مصطفی شکاریان»، «بهنام محمدزاده» و «مهشاد بهبودی» انجام می‌شود و پس از بررسی آثار، گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهایی معرفی خواهند شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌شمالی ادامه داد: توجه به تئاتر کودک و نوجوان، فراهم‌کردن زمینه حضور گروه‌های نمایشی این حوزه و ایجاد فرصت برای شناسایی و پرورش استعداد‌های جدید از مهم‌ترین اهداف حضور کانون در این رویداد است.

وی گفت: بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسان‌شمالی امسال در ۹ بخش شامل نمایش صحنه‌ای، خیابانی، کودک‌ونوجوان، نقالی و پرده‌خوانی، نمایشنامه‌خوانی «کافه تئاتر»، نمایش‌های کوتاه با رویکرد جوان، رادیو تئاتر، مرور آثار فاخر و بخش عکس و تیزر تئاتر برگزار می‌شود.

ربانیان با اشاره به مشارکت هنرمندان شهرستان‌های مختلف استان در این جشنواره افزود: برنامه‌های بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسان‌شمالی از شهریورماه آغاز شده و تا ۱۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و کانون نیز تلاش می‌کند با برگزاری بخش کودک‌ونوجوان، سهمی مؤثر در تقویت و توسعه تئاتر این حوزه داشته باشد.