مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: با اجرای اصلاحیه جدید آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و ضرایب جدید گواهی اسقاط، به طور میانگین روزانه هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی فرسوده، اسقاط می‌شود.

آقای محمدصادق حاتمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره افزایش اسقاط خودرو‌های فرسوده با توجه به اصلاحیه جدید آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، افزود: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران درباره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از لحاظ قانونی و اجرایی، امکان اسقاط حداکثر ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده وجود داشت.

وی گفت: اسقاط مبتنی بر شماره گذاری خودرو‌های تولیدی و وارداتی ضروری است و در سال‌های گذشته بر اساس آیین نامه قبلی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به ازای شماره گذاری هر ۱۲ خودروی تولیدی یک خودرو اسقاط می‌شد.

حاتمی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در ۱۲ ماه گذشته و با مشارکت ۱۲ نهاد دولتی و بخش خصوصی و طبق نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این آیین نامه اصلاح شد و به ازای ۴ دستگاه خودرو شماره گذاری شده یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شود.

به گفته مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده با توجه به اصلاحیه جدید آیین نامه، ظرفیت اسقاط سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده وجود دارد و در حال حاضر تولید خودروی کشور سالیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه هست و اتفاق جدیدی که در اصلاحیه آیین نامه افتاده است در حوزه تولید و اسقاط موتورسیکلت هاست که قبلا منوط به ارائه گواهی اسقاط موتورسیلکت بود، اما در حال حاضر امکان استفاده از گواهی‌های معادل وجود دارد.

حاتمی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن تولید سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت، امکان اسقاط ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده وجود دارد، افزود: از آن جائی که ۱۲ مردادماه امسال اصلاح آیین نامه انجام و در ۱۲ شهریور توسط هیئت دولت ابلاغ شد و اسقاط خودرو‌های فرسوده با آیین نامه جدید در حال اجراست و از ۱۲ شهریور تا کنون ۱۲ هزار دستگاه اسقاط و مرحله ثبت نام ۱۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده انجام شده و آماده خروج از ناوگان حمل و نقل کشور است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده از افزایش اسقاط روزانه ۳۴۰ دستگاه خودروی فرسوده به اسقاط روزانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده خبر داد و گفت: پس از اجرای اصلاحیه جدید آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت میانگین روزانه ۱۲۰۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است و در ماه‌های آینده می‌توان اثرات اصلاح آیین نامه را در اسقاط ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس روند اسقاط در ۶ ماهه گذشته و اصلاح آیین نامه، برای اسقاط ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده تا پایان سال هدفگذاری شده است، افزود: در سال ۱۴۰۶ با توجه به اصلاح آیین نامه و ضرایب جدید گواهی اسقاط، با تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در کشور در خوشبینانه‌ترین حالت تا ۷۰۰ هزار دستگاه اسقاط انجام خواهد شد و حداقل اسقاط منطبق بر قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده خواهد بود.

به گفته حاتمی تا پایان شهریور امسال تعداد ۷۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، اسقاط و از ناوگان حمل و نقل کشور خارج شده است و در ۱۸۰ روز باقی مانده با فرض اسقاط روزانه هزار دستگاه خودروی فرسوده، هدفگذاری اسقاط ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال، هدفگذاری واقع بینانه‌ای است.