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نماینده ولیفقیه در استان خوزستان گفت: سخنان مستحکم و انقلابی رییسجمهور پیام مظلومیت، اقتدار و حقانیت ملت ایران و جبهه مقاومت را با شجاعت به گوش جهانیان رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد روز پنجشنبه در رزمایش بزرگ ۷۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، اقوام و نیروهای بسیجی در اهواز برگزار شد با اشاره به وحدت و انسجام کمنظیر نیروهای مسلح و امت اسلامی اظهار کرد: انسجام، یکپارچگی و هماهنگی میان فرماندهان و نیروهای مقتدر کشور به گونهای است که دشمن کوچکترین شکاف و اختلافی در این صفوف بههمپیوسته نخواهد دید.
وی با اشاره به سخنرانی اخیر رییسجمهور در سازمان ملل متحد تصریح کرد: دیروز شاهد بودیم که رییسجمهور مومن، انقلابی و قهرمان ما چگونه مقتدرانه تریبون سازمان ملل را به محلی برای طنینانداز کردن صدای مظلومیت و عزت ایران اسلامی و منطقه مقاومت تبدیل کرد.
امام جمعه اهواز بیان کرد: این موضعگیری محکم و شجاعانه مایه افتخار و سربلندی ملت ایران است و وظیفه خود میدانم از این مواضع انقلابی تشکر و قدردانی کنم.
وی در ادامه با اشاره به حضور گسترده و غیرتمندانه مردم با وجود شرایط جوی و گرمای هوا بیان کرد: از یکایک شما برادران، خواهران، جوانان غیور، عشایر و طوایف سلحشور، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان که در این گرمای هوا با اخلاص و شور انقلابی در این میدان حاضر شدید، صمیمانه قدردانی میکنم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی فرد با تاکید بر اینکه پیام روشن این اجتماع، آمادگی همهجانبه در دفاع از آرمانهای نظام اسلامی است گفت: پیام روشن همه ما به محضر فرماندهی معظم کل قوا و رهبر معظم انقلاب این است که ملت غیور و همیشه در صحنه خوزستان یکصدا فریاد میزنند «ما همه سرباز توایم، گوش به فرمان توایم» و تا پای جان در مسیر صیانت از انقلاب و کیان اسلامی ایستادهاند.
بر اساس این گزارش، رزمایشهای سراسری و اقتدارآفرین «جانفدا» در استان خوزستان با محوریت سازمان بسیج مستضعفین و سپاه ولیعصر (عج) خوزستان و با هدف نمایش آمادگی دفاعی، ارتقا توان رزمی گردانهای بیتالمقدس، امام علی (ع)، امام حسین (ع) و کوثر و تجدید میثاق اقوام و عشایر غیور خوزستان با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
خوزستان بهعنوان پایتخت ایثار و مقاومت در دوران دفاع مقدس همواره با برگزاری رزمایشهای دهها هزار نفری پیام آمادگی، وحدت و هوشیاری نیروهای مردمی و بسیجی را در صیانت از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور به نمایش گذاشته است.