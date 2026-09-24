آزادی ۱۵ زندانی جرایم غیرعمد در مراغه
همزمان با هفته دفاع مقدس و با کمک خیران و گذشت شاکیان ۱۵ زندانی جرایم غیرعمد از زندان مراغه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حسین محمدزاده دادستان مرکز آذربایجانشرقی گفت:۱۵ زندانی جرایم غیرعمد با تلاش شورای صلح و سازش زندان، انجمن حمایت از زندانیان و کمک ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیران به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
محمدزاده افزود: در این پروندهها شاکیان نیز ۴ میلیارد تومان از حق قانونی خود گذشت کردند.
وی اضافه کرد:با کمک خیران از ابتدای امسال تاکنون ۷۵ زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند.
گفتنی است زندان مراغه در جذب مشارکت خیران برای آزادی زندانیان رتبه نخست استان را دارد.