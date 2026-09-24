حسین محمدزاده دادستان مرکز آذربایجان‌شرقی گفت:۱۵ زندانی جرایم غیرعمد با تلاش شورای صلح و سازش زندان، انجمن حمایت از زندانیان و کمک ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیران به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.