آئین اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ملی پرچم با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان در میدان امام حسین (ع) یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در آیین اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان امام حسین (ع) یزد گفت: اول مهرماه به عنوان روز ملی پرچم از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور نامگذاری شده است و به همین مناسبت این مراسم برگزار شد.

مصطفی زارع‌زاده افزود: آیین اهتزاز پرچم با حضور گسترده مردم در میدان امام حسین (ع) برگزار شد و شهروندان یزدی با حضور خود بر اهمیت و جایگاه پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نماد‌های هویت ملی تأکید کردند.

زارع‌زاده ادامه داد: تلاش شده است پرچم جمهوری اسلامی ایران در میدان امام حسین (ع) به صورت ۲۴ ساعته برافراشته باشد و حتی لحظه‌ای به زمین نیفتد.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد خاطرنشان کرد: برگزاری این آیین‌ها با هدف پاسداشت نماد‌های ملی و تقویت هویت ملی و فرهنگی در جامعه انجام می‌شود