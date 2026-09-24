خانم بهاره جعفری معلم خرمدره ای که در روزهای جنگ و تعطیلی مدارس، خانه‌ خود را به کلاس درس تبدیل کرده بود ، همزمان با آغاز سال تحصیلی دوباره در مدارس حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، معلمانی که در روز‌های سخت و شرایط جنگی، خانه‌های خود را به کلاس درس تبدیل کرده بودند، بار دیگر در مدارس حاضر شدند و به استقبال دانش‌آموزان رفتند.

در روز‌هایی که مدارس به دلیل شرایط خاص کشور تعطیل شده بود، برخی معلمان تلاش کردند آموزش دانش‌آموزان متوقف نشود. در این میان، «بهاره جعفری» از جمله معلمانی بود که خانه شخصی خود را به فضایی برای ادامه آموزش دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی اختصاص داد.

جعفری با اشاره به اهمیت پایه اول ابتدایی در شکل‌گیری مهارت‌های خواندن و نوشتن دانش‌آموزان می‌گوید: «پایه اول، پایه‌ای حساس و بنیان یادگیری خواندن و نوشتن است و به همین دلیل تصمیم گرفتم ، فضایی را در خانه برای آموزش دانش‌آموزان فراهم کنم.»

او تأکید می‌کند که رسالت معلم، آموزش است و این رسالت به مکان خاصی محدود نمی‌شود؛ چه در خانه، چه در مدرسه و حتی در شرایطی که کلاس درس در فضای موقت برگزار شود.

این معلم در روز‌های جنگ تلاش کرد ارتباط آموزشی خود را با دانش‌آموزان حفظ کند و اجازه ندهد شرایط دشوار، روند یادگیری آنان را متوقف کند؛ اقدامی که به گفته مسئولان مدرسه، موجب تداوم آموزش دانش‌آموزان در آن مقطع شد.

حالا با بازگشایی مدارس، همان معلمان بار دیگر در کلاس‌های درس حاضر شده‌اند. در نخستین روز‌های سال تحصیلی، جشن شکوفه‌ها نیز برای دانش‌آموزان پایه اول برگزار شد؛ جشنی که برای بسیاری از کودکان، آغاز فصل تازه‌ای از مدرسه و یادگیری است.

دانش‌آموزان با شور و شوق در این مراسم حاضر شدند .

روایت این معلمان و دانش‌آموزان، روایت ادامه یافتن آموزش در شرایط دشوار است؛ جایی که کلاس درس فقط به چهار دیوار مدرسه محدود نمی‌شود و انگیزه معلم و اشتیاق دانش‌آموز، می‌تواند چراغ یادگیری را در هر شرایطی روشن نگه دارد.