معاون وزیر بهداشت گفت: برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان کشور در حال اجراست و در استان‌های فارس و مازندران نیز نسخه جدید برنامه پزشک اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های حوزه بهداشت کشور را تشریح کرد و.

تأمین منابع پایدار مالی و مطالبات حوزه سلامت از بیمه‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام سلامت عنوان کرد و گفت: رایزنی‌های مختلفی برای رفع این مشکلات در حال انجام است و بیمه‌ها نیز تلاش می‌کنند تا روند پرداخت مطالبات تسریع شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانست و افزود: این برنامه هم‌اکنون در ۶۴ شهرستان کشور در حال اجراست و در استان‌های فارس و مازندران نیز نسخه جدید برنامه پزشک خانواده جایگزین مدل قبلی شده است.

دکتر رئیسی با اشاره به شرایط ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های انتقال دارو، واکسن و تجهیزات مورد نیاز، تأکید کرد: خوشبختانه در حوزه تأمین واکسن، دارو و مکمل‌های مورد نیاز بخش بهداشت، ذخایر استراتژیک مناسبی وجود دارد و مردم از این بابت هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.

وی ارتقای سواد سلامت و توسعه خودمراقبتی را از راهکار‌های اساسی پیشگیری از بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های غیرواگیر دانست و گفت: آموزش و افزایش آگاهی مردم می‌تواند نقش مهمی در کاهش ابتلا به این بیماری‌ها داشته باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: اگرچه روند کاهش نرخ باروری در کشور تا حدودی کند شده است، اما در برخی استان‌ها از جمله گیلان، مازندران، البرز و تهران این روند همچنان نگران‌کننده است و برنامه‌ریزی‌ها برای تغییر این روند و افزایش نرخ باروری ادامه دارد.

دکتر رئیسی، افزایش جمعیت سالمندی را از واقعیت‌های امروز جامعه دانست و تصریح کرد: هدف نظام سلامت، تربیت و حمایت از سالمندان سالم و فعال است؛ موضوعی که با پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، رعایت اصول بهداشتی و تقویت خودمراقبتی از سنین پایین محقق خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات پیشگیرانه، ارتقای سواد سلامت و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده، از مهم‌ترین راهبرد‌های نظام سلامت برای حفظ و ارتقای سلامت مردم در سال‌های آینده خواهد بود.