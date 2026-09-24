مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان از افتتاح طرح راه روستایی سوقه از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت با ۶ میلیارد تومان هزینه، به همت این نهاد و همراهی دهیاری و شورای اسلامی روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ احمد ابراهیمی گفت: طرح آسفالت راه روستای سوقه از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت به طول ۶ هزار مترمربع، شامل معابر اصلی و کوچه‌های این روستا، با حدود ۶ میلیارد تومان هزینه اجرا شد.

وی افزود: این طرح با مشارکت بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، دهیاری و شورای اسلامی روستای سوقه به مدت ۳ ماه اجرا و با حضور سرهنگ امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.