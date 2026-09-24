درخشش فایترهای کردستانی در رقابت های قهرمانی کشور
فایترهای کردستانی در مسابقات قهرمانی سبک توان جام خلیج همیشه فارس کشور موفق به کسب ۶ مدال رنگارنگ شدند.
نمایندگان کردستان در این رقابتها موفق به کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و سه مدال برنز شدند.
پریا ویسی در رده سنی نوجوانان مدال طلای این دئوره از رقابت ها را ازان خود کرد.
در رده سنی جوانان نیز آرا رضایی و آتنا محمدی موفق به کسب مقام دوم شدند.
همچنین جوانا قادری،|، تینا طهماسبی و کیمیا شریفی نیز سه مقام سوم این رقابتها را به خود اختصاص دادند.
هدایت و سرپرستی تیم استان کردستان در این رقابتها بر عهده ساریه ویسی و گوهر محمدی بود.