فایتر‌های کردستانی در مسابقات قهرمانی سبک توان جام خلیج همیشه فارس کشور موفق به کسب ۶ مدال رنگارنگ شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم سبک توان جام خلیج همیشه فارس به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد.

نمایندگان کردستان در این رقابتها موفق به کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و سه مدال برنز شدند.

پریا ویسی در رده سنی نوجوانان مدال طلای این دئوره از رقابت ها را ازان خود کرد.

در رده سنی جوانان نیز آرا رضایی و آتنا محمدی موفق به کسب مقام دوم شدند.

همچنین جوانا قادری،|، تینا طهماسبی و کیمیا شریفی نیز سه مقام سوم این رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند.

هدایت و سرپرستی تیم استان کردستان در این رقابت‌ها بر عهده ساریه ویسی و گوهر محمدی بود.