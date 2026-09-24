مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی بنای تاریخی مقبره شهدای بجنورد با هدف احیای این اثر ثبت ملی و تبدیل آن به فضای شهری خوانا و زیبا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد دیناری در جریان بازدید از این طرح گفت: مقبره شهدای بجنورد با حدود یک قرن قدمت و معماری شاخص شامل یک بنای چهارضلعی، گنبد و چهار مناره، بخشی از هویت تاریخی این شهر است که برای ساماندهی آن ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: عملیات اجرایی از ابتدای شهریورماه آغاز شده و شامل دو بخش اصلی مرمت بنا و ساماندهی محوطه پیرامونی است و هدف ما تنها مرمت یک ساختمان تاریخی نیست، بلکه می‌خواهیم این بنا دوباره به یک فضای شهری زیبا و قابل استفاده برای شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

دیناری ضمن دعوت از شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد برای همکاری در محوطه‌سازی پارک پیرامون این اثر، بیان کرد: با توجه به بازدید هفته گذشته مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی وزارتخانه، موضوع بازنگری در ضوابط عرصه و حریم این بنا را نیز دنبال می‌کنیم تا مشکلات مالکان املاک پیرامونی مرتفع شود.

وی با تأکید بر ظرفیت گردشگری این بنا خطاب به مسافران گفت: بجنورد فقط یک شهر در مسیر عبور نیست؛ بلکه مقصدی برای دیدن، شناختن و ماندن است و ما در تلاشیم تاریخ این شهر را برای آیندگان حفظ کنیم.