جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی استان در نخستین روز سال تحصیلی به منزل تعدادی از شهدا رفتند و در نبود پدرانشان ، فرزندان آنان را تا مدرسه همراهی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهید حسن وحیدی ، پدری بود که سال ۱۴۰۲ به درجه رفیع شهادت نائل شد و حالا فرزند شش‌ ساله‌اش ، در آستانه نخستین روز پیش دبستانی ، با همراهی همکاران پدرش راهی مدرسه می شود.

لحظه‌ای که شاید برای بسیاری تنها یک بدرقه ساده باشد، اما برای شهریار وحیدی فرزند شهیدی از شهدای والامقام فراجا تصویری بود که می‌تواند سال‌ها در ذهنش باقی بماند؛ روزی که در غیاب پدر، فرمانده انتظامی خراسان شمالی به خانه آنها آمد تا او را تا محل کسب علم و دانش همراهی کند.

سردار ندرخانی فرمانده انتظامی خراسان شمالی در این مراسم گفت: همراهی با فرزندان شهدا در آغاز مسیر تحصیل، فرصتی ارزشمند برای ادای احترام به خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از کشور و امنیت مردم تقدیم کرده‌اند و امروز شاهد ادامه مسیر فرزندان آنان در سنگر علم و دانش هستیم.