طرح توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ در بوکان با حجم سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد ریال و با هدف اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۵۰ نفر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، طرح توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ در بوکان با ظرفیت ۳۷۵ هزار قطعه و با حجم سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد ریال با حضور استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

بخش سوم طرح توسعه تولید گوشت مرغ با احداث پنج سالن تولید گوشت مرغ در قالب طرح اینوا با حضور استاندار آذربایجان غربی در روستای آغلیان بوکان افتتاح شد.

با راه اندازی این طرح برای ۵۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و برای ۱۰۰ نفر دیگر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.

مقدمات ساخت این طررح بزرگ زنجیره تولید گوشت مرغ در روستای آغلیان بوکان از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.