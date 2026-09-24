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در گرامیداشت هفته دفاع مقدس مزار شهدای بوکان با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم شهدا عطر افشانی و غبارروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مزار شهدای بوکان با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم شهدا عطر افشانی و غبارروبی شد.
ماموستا عباس احمدی امام جمعه شهرستان بوکان در این آیین ضمن گرامیداشت یاد شهدا، در خصوص رشادتها وفداکاریهای شهیدان گفت:در طول دوران جنگ شاهد فداکاریها و ازخود گذشتگیهای شهدای اسلام بودهایم و همچنان آنان بودند که جانانه در مقابل دشمنان ایستادندوباعث پیروزی و سربلندی کشور مان شدند.
ماموستا ملا عباس احمدی در ادامه از وحدت و همدلی مردم درتمامی دوران عنوان کردوبا تاکید بر ادامه راه آنان، افزود:ملت ایران نیز همانند همیشه پای کار بودند وبا تجدید میثاق و بیعت با رهبری باردیگرحمایت خود را از نظام و رهبری به جهانیان خصوصا دشمنان اسلام نشان دادند.
در پایان با قرائت فاتحه مزار شهدای این شهرستان غبارروبی و عطر افشانی شد.