نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: اسلام آباد با صداقت و جدیت به نقش خود برای میانجیگری میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد و امید خود را برای کاهش تنش میان دو کشور از دست نداده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «سما تی وی»، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: ایران کشور همسایه پاکستان است و اسلام آباد در تلاش است با صداقت و حسن نیت برای کاهش تنش‌ها نقش میانجی را ایفا کند.

وی با اشاره به تفاهم نامه اسلام آباد افزود: این تفاهم نامه که با امضای روسای جمهور ایران و آمریکا انجام شد، اما با تحولات پس از آن در مسیری غیر منتظره قرار گرفت.

شهباز شریف تاکید کرد: پاکستان کاملا بر این موضوع متمرکز است و امید خود را از دست نداده است.

وی افزود: اسلام آباد برای دستیابی به پیشرفت بیشتر و کاهش تنش به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

نخست وزیر پاکستان همچنین گفت: روند رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد و کشور‌های دوست و برادر نیز برای کمک به برقراری صلح در منطقه تلاش می‌کنند.

شهباز شریف قرار است فردا سوم مهر، مصادف با ۲۵ سپتامبر در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی وی در این سخنرانی مواضع پاکستان درباره تحولات امنیتی منطقه و جهان را تشریح خواهد کرد و انتظار می‌رود تلاش‌های اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد دیپلماسی در منطقه نیز در سخنان وی مورد توجه قرار گیرد.