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مجموعه «گرفتار»، فیلم «همه چیز درباره خانواده اینگ»، پویانمایی «باغ وحش پلاک ۶۴» و مستندمسابقه «دلیران»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تماشا مجموعه جنایی «گرفتار» را امشب و فردا شب از ساعت ۲۴ تا ۶ پخش میکند. این مجموعه داستان تلاش برای حل و فصل یک پرونده قتل است.
ابتلای یک مرد به سرطان زندگی خانوادگی او را تحت تاثیر قرار میدهد. این داستان فیلم «همه چیز درباره خانواده اینگ» است که امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
مخاطبان ناشنوا هم میتوانند آن را با زیرنویس فارسی ببینند و نابینایان با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه این فیلم را بشنوند.
«باغ وحش پلاک ۶۴» هر روز ساعت ۱۱:۴۵ از شبکه پویا پخش میشود. این پویانمایی داستان دختر بچهای است هر شب قبل از خواب، از پنجرۀ اتاق خوابش وارد باغوحش کنار منزلش میشود.
مستندمسابقه «دلیران» با تمرکز بر مهارتهای بقا در طبیعت و کار گروهی پجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۶ از شبکه نهال پخش میشود.