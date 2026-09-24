ثبت یک مورد مثبت کرونا در بویراحمد؛ ۳ بیمار با علائم تنفسی تحت بررسی
رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد از شناسایی یک مورد مثبت کرونا از میان سه نمونه اخذشده طی امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد با اشاره به آخرین وضعیت بیماریهای تنفسی در شهرستان اظهار کرد: امروز اول مهرماه ۱۴۰۵، سه مورد شدید تنفسی در بویراحمد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا از سه بیمار مشکوک، نمونهگیری انجام شد که نتیجه آزمایش یک مورد از نظر ابتلا به کووید مثبت اعلام شده است.
رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد تصریح کرد: در نمونههای بررسیشده، مورد مثبتی از ابتلا به آنفلوآنزا مشاهده نشده است.
اسدی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی، گفت: افراد دارای علائم تنفسی از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات تا زمان بهبودی خودداری کنند و هنگام حضور در فضاهای پرتردد و بسته، استفاده از ماسک را جدی بگیرند.
وی بر شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون یا استفاده از محلولهای ضدعفونیکننده، رعایت فاصله با افراد دارای علائم بیماری، تهویه مناسب فضاهای بسته و پرهیز از تماس دست با چشم، بینی و دهان تأکید کرد.
رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد همچنین توصیه کرد افراد در صورت بروز علائم شدید تنفسی، تب، تنگی نفس یا تشدید علائم بیماری، از خوددرمانی پرهیز کرده و برای ارزیابی و دریافت خدمات درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.
اسدی اضافه کرد: رعایت اصول بهداشت فردی و تنفسی، بهویژه در فصل پاییز و همزمان با افزایش احتمال شیوع بیماریهای تنفسی، نقش مهمی در کاهش انتقال بیماری و حفاظت از گروههای حساس دارد.