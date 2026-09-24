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فرمانده کل ارتش از سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل متحد قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی در صفحات مجازی خود در شبکههای اجتماعی ، ضمن قدردانی از سخنرانی مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهارات وی را «صدای صلابت ملت مبعوث و شجاع» ایران اسلامی خواند.
متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:
جناب آقای رئیس جمهور؛ دست مریزاد، صمیمانه سپاسگزاریم.
سخنرانی رئیسجمهوری محترم، صدای صلابت ملت مبعوث، شجاع و مقاوم ایران و تجلی انسجام اتحاد و هماهنگی همه ایران در برابر دشمن زورگو بود.
آقای پزشکیان حقانیت، اقتدار و اراده ایران اسلامی مقتدر و سربلند را برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی به جهانیان نشان داد.