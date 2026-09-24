امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی با بیان اینکه ملت ایران دوستدار کشور و حامی نیرو‌های مسلح هستند و سربازان ایران اسلامی نیز برای دفاع از ایران برای این ملت و مرز و بوم جانفشانی می‌کنند اظهار کرد: ارتش در راستای شعار «ارتش فدای ملت» ۵۷۶ پروژه بزرگ عمرانی را در سطح کشور راهبری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ دوم خلبان ولی رحمانی معاون طرح و برنامه و بودجه و فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در یادواره امیران، سرداران و ۳۰۲ شهید والامقام شهرستان تالش که در میدان امام خمینی (ره) تالش برگزار شد، با اشاره به سابقه تاریخی و تمدنی گیلان و منطقه تالش، اظهار کرد: سرزمین‌ها با فرهنگ و ملت‌ها با هویت و انسان‌ها با ایمان و اراده شان ماندگار می‌شوند.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی ما هزاران ساله بوده و مسیر بودنِ ایران، ادامه خواهد داشت، افزود: ایران تاریخ چندهزار ساله دارد و کسی نمی‌تواند نام ایران و عزت ایران را از یاد ببرد. وطن و سرزمین قابل فروش و واگذاری نیست و سربازان ما جانشان را برای دفاع از ایران می‌دهند و اگر هزار بار بمیرند و زنده شوند، باز برای این ملت و مرز و بوم جانفشانی می‌کنند.

معاون طرح و برنامه و بودجه ارتش، با اشاره به همدلی و هم افزایی نیرو‌های مسلح، تحت فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) تصریح کرد: نیرو‌های مسلح اجازه نمی‌دهند که وجبی از خاک کشور در زیر چکمه دشمن قرار بگیرد.

امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی، ملت ایران را دوستدار کشور و حامی نیرو‌های مسلح دانست و بیان کرد: همه مردم به ایران دلدادگی دارند، ترک و بلوچ و کرد و گیلک و تالشی و خوزستانی و... با فرهنگ‌های متفاوت و گویش‌های مختلف، برای ایران، جانفشانی خواهند کرد.

وی با اشاره به شهادت سربازان شجاع نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ رمضان، تاکید کرد: تعداد زیادی از شهدای ناو دنا هنوز مفقودالاثر هستند و پیکرشان به کشور باز نگشته است. سربازان زیادی نیز پای لانچر‌ها به شهادت رسیدند؛ این جوانان در زیر آسمان بزرگ ایران با دشمن رو به رو شدند و ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، انتقام را خواسته خانواده‌های شهدای نیرو‌های مسلح دانست و متذکر شد: خانواده‌های شهدای پهپادی ارتش و موشکی سپاه، از فرزندان خود گذشتند تا ایران، پیروز و سربلند باشد.

وی مأموریت دیگر ارتش در کنار سپاه و فراجا برای حفظ و حراست و دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی و استقلال کشور و نظام اسلامی را در خدمت به مردم دانست و بیان کرد: ارتش برای مردم یاری در کنار دولتمردان ایستاده است.

معاون طرح و برنامه و بودجه ارتش، با بیان اینکه بالغ بر ۵۷۶ پروژه بزرگ عمرانی را در سطح کشور راهبری می‌کنیم، ادامه داد: در راستای شعار «ارتش فدای ملت»، به‌عنوان سرباز کشور، به وعده خود به مردم عمل خواهیم کرد.

امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی، منطقه تالش را همچون سایر مناطق کشور، نماد تاریخ و فرهنگ و دلدادگی و وحدت و عشق و فداکاری برای ایران دانست و گفت: امروز به پرچم و سرود ملی خودمان افتخار می‌کنیم و به احترام این پرچم و سرود، می‌ایستیم، زیرا پیروزیم.

وی در ادامه افزود: در جنگ رمضان با دشمنی مواجه بودیم که به ما حمله کرد و قصد اشغال و تجزیه ایران و نابودی نظام اسلامی را داشت، اما به اهدافش نرسید و لذا ناکامی دشمن، به معنی پیروزی نیرو‌های مسلح است.

معاون طرح و برنامه و بودجه ارتش با بیان اینکه آمریکا خود را قدرتمندترین کشور دنیا می‌داند و با همراهی برخی از کشور‌ها به ایران حمله کرد، خاطر نشان کرد: خیلی از کشور‌های دنیا جرات حرف زدن علیه آمریکا را ندارند، اما ملت ایران در مقابل آمریکا ایستاد و اجازه نداد که وجبی از خاک کشور از دست برود.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جانفشانی سربازان ایران را همانند اسطوره‌های شاهنامه دانست و تأکید کرد: اگر شاهنامه امروز نوشته می‌شد، حتما درباره شجاعت سربازان کشور و شهدای عزیز ما بود. در دوران دفاع مقدس نیز در مقابل ابرقدرت‌های جهان ایستادیم و با حمایت مردم و تحت امر ولی فقیه، دشمن را شکست دادیم و امروز نیز آماده جانفشانی برای ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.

امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی با بیان اینکه شهدای ما همچون شهدای کربلا در تاریخ جاودان هستند و نامشان روز به روز نورانی‌تر و درخشان‌تر می‌شود، گفت: باید قدردان خانواده‌های شهدا و جانبازان باشیم که از عزیزترین سرمایه خودشان برای دفاع از ایران گذشتند.