فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران در سازمان ملل به زیبایی توسط رئیس جمهور کشورمان تبیین شد و این همایش‌های مردمی پشتوانه محکمی برای پیشبرد اهداف عالیه کشور در ابعاد منطقه‌ای و جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور روز پنجشنبه در جریان برگزاری رزمایش بزرگ جان‌فدایان در اهواز، با درود به ارواح طیبه شهدا به‌ویژه ۲۴ هزار شهید والامقام استان خوزستان اظهار کرد: امروز بیش از یکصد هزار نفر از آحاد مردم، جان‌فدایان، نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی و بسیج مردمی در سراسر استان خوزستان در میادین و خیابان‌ها گردهم آمده‌اند تا پیامی رسا، صریح و محکم به دشمنان و بدخواهان این نظام و انقلاب مخابره کنند.

وی با اشاره به حضور چشمگیر اقشار مختلف جامعه در این اجتماع عظیم افزود: حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا به عنوان مشعل‌های هدایت جامعه، خواهران، جوانان، دانشگاهیان، معلمان، طلاب و روحانیت و به ویژه عشایر غیور عرب، لر و بختیاری نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی آحاد ملت با نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نمایش اقتدار مردمی و آمادگی کامل برای دفاع از میهن

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان یکی از اهداف اصلی این رزمایش را تجدید بیعت و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این همایش باشکوه نمایشگر وحدت، یکدلی و هم‌افزایی همه‌جانبه میان مردم، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و قضایی استان است.

وی با تاکید بر اینکه اقتدار اصلی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از حضور مردمی است، گفت: مردم غیور خوزستان و ایران اسلامی همواره در خط مقدم صحنه‌ها ایستاده‌اند و این حضور حماسی اعلام آمادگی صریح برای دفاع از مرزها و حضور در صحنه‌های دفاعی در صورت نیاز است.

سرتیپ پاسدار شاهوارپور خاطر نشان کرد: رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای بارز از اقتدار، انسجام ملی، لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و اعلام آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و آرمان‌های اسلام است.

ایستادگی تا آخرین قطره خون در برابر جبهه استکبار

وی همچنین با اعلام حمایت قاطع از جبهه مقاومت تاکید کرد: مقاومت و استقامت در مسیر حق، وعده پیروزی الهی را به دنبال دارد و تا زمانی که بر صراط مستقیم و ایمان استوار باشیم، نصرت خداوند قطعی است.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با هشدار به سران استکبار جهانی و رژیم جنایتکار صهیونیستی خاطرنشان کرد: ما تا آخرین قطره خون و با تمام وجود در دفاع از اسلام، قرآن، مظلومان عالم، تمامیت ارضی ایران اسلامی و آرمان‌های مقاومت ایستاده‌ایم و پرچمدار این مسیر نورانی در برابر زورگویان جهان خواهیم بود.

وی تاکید کرد: امروز رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی است و همگی صف به صف پشت سر ایشان و مقابل دشمن آمریکایی صهیونیستی ایستاده ایم.

رزمایش‌ ۷۰ هزار نفری «جان‌فدایان» استان خوزستان روز پنجشنبه با محوریت سازمان بسیج مستضعفین و سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان و با هدف نمایش آمادگی دفاعی، ارتقای توان رزمی گردان‌های بیت‌المقدس، امام علی (ع)، امام حسین (ع) و کوثر، و تجدید میثاق اقوام و عشایر غیور خوزستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سطح استان خوزستان و کلانشهر اهواز برگزار شد.

در این جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، استاندار خوزستان، نماینده ولی فقیه در استان و هزاران نفر از مردم غیور، اقوام و عشایر انقلابی و جانفدایان استان خوزستان حضور داشتند.

در پایان مراسم نیروهای مسلح و یگان های انتظامی و امنیتی اهواز در قالب رژه اقتدار خودرویی، موتوری و پیاده نظام از مقابل جایگاه ویژه با ادای احترام نظامی عبور کردند.