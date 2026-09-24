به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بیانیه آمده است: خبر شهادت پرافتخار و مظلومانه سردار امنیت، شهید سرتیپ پاسدار حسین ظریفی و همرزم شهیدش احمد هراتی زراعتی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم و تجزیه‌ طلبی در سیستان و بلوچستان جان خود را تقدیم امنیت ملت ایران کردند، دل هر انسان آزاده‌ای را آکنده از اندوه و در عین حال سرشار از غرور ساخت.

این فرمانده شجاع و مردمی به همراه یارانش که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط، حافظ امنیت مرزهای شرقی کشور بودند، در روز اول مهرماه ۱۴۰۵ هنگام مقابله با یک هسته مسلح و تروریستی در منطقه سراوان، در نبردی سنگین ، با رشادت و ایثار مثال‌ زدنی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

آنان از پیشگامان مبارزه با گروهک‌های تروریستی و از چهره‌های محبوب میان مردم شریف منطقه بودند؛ مردانی که امنیت را نه در پشت میز، بلکه در میدان خطر و در کنار مردم معنا می‌کردند.

سردار سرتیپ پاسدار شهید حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، عمر خود را وقف تأمین امنیت، محرومیت‌ زدایی، خدمت‌رسانی و ایجاد آرامش پایدار برای مردم سیستان و بلوچستان کرد. صدها پروژه عمرانی، آبرسانی، جاده‌ سازی، اشتغال‌زایی و توسعه مرزی، یادگار سال‌ها تلاش بی‌وقفه او و همرزمانش است؛ خدماتی که دشمنان این سرزمین تاب دیدنش را نداشتند و با ترور و خشونت، کینه خود را آشکار کردند.

بی‌شک این اقدام بزدلانه، نشانه استیصال و فروپاشی گروهک‌های تروریستی است که پس از شکست‌های پی‌درپی، توان رویارویی با اراده پولادین فرزندان ایران را از دست داده‌اند و با هدف قراردادن چهره‌های محبوب و خدمتگزار، ضعف و درماندگی خود را فریاد می‌زنند. خون پاک این شهیدان والامقام، نه تنها خللی در مسیر امنیت و وحدت مردم منطقه ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم ملت ایران را برای ریشه‌کن کردن تروریسم و دفاع از آرامش کشور استوارتر از همیشه خواهد ساخت.

اینجانبان ضمن محکومیت شدید این جنایت تروریستی، شهادت این دو سرافراز را به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه)، مقام معظم رهبری، مردم شریف سیستان و بلوچستان، نیروهای جان‌ برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های داغدار این عزیزان تسلیت و تبریک عرض می‌کنیم. از خداوند متعال برای این شهیدان عزیز، علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.