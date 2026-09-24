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اتابک نادری، مدیر کل هنرهای نمایشی، همزمان با آغاز پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان، پیامی منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در متن پیام اتابک نادری، مدیر کل هنرهای نمایشی آمده است:
به نام خداوند آگاهی و زیبایی
خیابان، وقتی میزبان تئاتر میشود، شهر به صحنهای برای گفتوگو، همدلی و زیستن بدل میشود؛ جایی که هنر، بیواسطه با مردم نفس میکشد.
جشنواره «شهروند» لاهیجان، با ورود به پانزده سالگی، دیگر تنها یک جشنواره نیست؛ جریانی زنده از تئاتر مردمی و تمرین فرهنگ شهروندی است؛ جریانی که در کوچهها و میدانهای این شهر سبز، امید، مشارکت و زیبایی را به میان مردم میبَرَد.
پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» را به هنرمندان شریف تئاتر، مردم فرهنگدوست لاهیجان و گیلان سرسبز و تمامی دستاندرکاران این رویداد تبریک میگویم و امیدوارم این چراغ روشن، سالهای سال در خیابانهای ایران بدرخشد.»
پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان از ٢ تا ۴ مهرماه به دبیری محمدعلی(بهمن) صادق حسنی در شهر لاهیجان برگزار میشود.