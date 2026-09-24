به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در متن پیام اتابک نادری، مدیر کل هنرهای نمایشی آمده است:

به نام خداوند آگاهی و زیبایی

خیابان، وقتی میزبان تئاتر می‌شود، شهر به صحنه‌ای برای گفت‌وگو، همدلی و زیستن بدل می‌شود؛ جایی که هنر، بی‌واسطه با مردم نفس می‌کشد.

جشنواره «شهروند» لاهیجان، با ورود به پانزده سالگی، دیگر تنها یک جشنواره نیست؛ جریانی زنده از تئاتر مردمی و تمرین فرهنگ شهروندی است؛ جریانی که در کوچه‌ها و میدان‌های این شهر سبز، امید، مشارکت و زیبایی را به میان مردم می‌بَرَد.

پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» را به هنرمندان شریف تئاتر، مردم فرهنگ‌دوست لاهیجان و گیلان سرسبز و تمامی دست‌اندرکاران این رویداد تبریک می‌گویم و امیدوارم این چراغ روشن، سال‌های سال در خیابان‌های ایران بدرخشد.»

پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان از ٢ تا ۴ مهرماه به دبیری محمدعلی(بهمن) صادق حسنی در شهر لاهیجان برگزار می‌شود.