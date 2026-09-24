پخش زنده
امروز: -
مردم سمنان در دویست و هفتمین تجمع شب های اقتدار از مواضع مقتدرانه رئیس جمهور در سخنرانی در سازمان ملل متحد قدردانی کردند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مردم سمنان نمایش تصاویر رهبر شهید و سایر شهدای مظلوم حملات دژخیمانه آمریکایی و صهیونی به ایران و سخنرانی صریح و شجاعانه رئیسجمهور در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را تحسین آمیز خواندند و تاکید کردند : همانگونه که حضرت زینب (س) در برابر دستگاه ظلم ایستاد و از حقیقت دفاع کرد، امروز نیز باید در برابر ظلم و جنایت سکوت نکرد و صدای مظلومیت ملتها را به گوش جهانیان رساند.