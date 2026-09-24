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در استمرار شبهای اقتدار ملت ایران، میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در استمرار شبهای اقتدار ملت ایران، میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان بود.
در این آیین که جلوهای از انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان بود، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در میان اقشار مختلف جامعه، در کنار مردم قرار گرفتند و همراهی خود را با مطالبات و آرمانهای عمومی به نمایش گذاشتند. حضور مسئولان در این اجتماع مردمی، بیانگر پیوند نزدیک دستگاه مدیریت شهرستان با مردم و همگامی آنان با خواستههای جامعه ارزیابی میشود.