به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی بر تداوم پویش‌های مردمی برای تأمین لوازم و ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد.

رضا رحمانی در بازدید از پویش «ارمغان مهر» جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اقدامات نهاد‌های حمایتی و خیریه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، تهیه بسته‌های تحصیلی شامل لوازم‌التحریر، کیف و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار با مشارکت دستگاه‌ها و خیرین در دستورکار قرار گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار بسته تحصیلی از سوی جمعیت هلال‌احمر آماده شده و همزمان، جشن عاطفه‌ها نیز از سوی کمیته امداد در حال برگزاری است.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های مختلف، آموزش و پرورش، بانک‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی، افزود: تلاش می‌شود تمامی اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تأمین شود و از خیریه‌ها و نیکوکاران استان دعوت می‌کنیم به این نهضت خیر بپیوندند.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز‌های مختلف دانش‌آموزان، اضافه کرد: در کنار لوازم‌التحریر، اقلامی مانند لباس و کفش نیز باید برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شود و این موضوع با مشارکت خیرین در محله‌های مختلف دنبال شود.

وی در پایان تقویت مدیریت محله‌محور و استفاده از ظرفیت مردم و خیرین را مورد تأکید قرار داده و افزود: هدف این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند.