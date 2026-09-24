رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اختصاص اعتبارات ویژه برای طرح‌های آبخیزداری گفت: احداث پارک آبخیز بلوط در کرمانشاه آغاز شده و اجرای طرح پارک‌های زندگی در تمامی ۱۴ شهرستان استان در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افلاطونی در دیدار با استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی گفت: کرمانشاه تنها استانی است که در بخش کشاورزی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه آبخیزداری در استان‌ها گفت: اعتبارات قابل توجهی برای این حوزه در نظر گرفته شده و لازم است با توجه به نقش مهم آبخیزداری در کنترل روان‌آب‌ها، جلوگیری از سیلاب و تقویت منابع آب، توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین بر ایجاد پارک زندگی و پارک آبخیز در هر استان تأکید کرد و افزود: خوشبختانه در استان کرمانشاه نیز اقدامات اولیه در راستای احداث پارک آبخیز بلوط در دست اجراست و طرح‌های راه اندازی پارک‌های زندگی در ۱۴ شهرستان استان در مرحله پیگیری هستند.

افلاطونی، کاشت درخت به یاد شهدا را از دیگر اقدامات ارزشمند منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: در ادامه این طرح، در پارک‌های زندگی به یاد زندگان نیز درختکاری خواهد شد تا مردم خود متولی و حافظ این پارک‌ها باشند.