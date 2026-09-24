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پشتخطزن جوان و اصفهانی والیبال بانوان به تیم سپاهان پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ زینب هاشمی در هفتمین سال حضور خود در رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان با پیراهن سپاهان به میدان خواهد رفت.
وی سابقه بازی در تیمهای ریف اصفهان، ذوبآهن و نفت امیدیه را در لیگ برتر والیبال بانوان در کارنامه دارد.
این بازیکن همچنین همراه با تیم ملی جوانان ایران به مسابقات ایتالیا اعزام شده و دو فصل حضور در ذوبآهن را نیز تجربه کرده است؛ دو فصلی که با کسب عنوان سومی لیگ برتر برای او همراه بود.
هاشمی فصل گذشته نیز عنوان بهترین توپگیر هفته را به دست آورد و پیش از این با پیراهن سپاهان، عنوان سومی لیگ جوانان کشور را کسب کرده است.