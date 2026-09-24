فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح سراسری مقابله با سلاح غیرمجاز در البرز خبر داد و گفت: کشف ۷۵ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز و دستگیری ۴۵ نفر متهم از دستاورد‌های اجرای این طرح می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سردار دلاور القاصی مهر با اعلام این خبر گفت:مأموران انتظامی استان البرز با اجرای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به کشف ۷۵ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در نقاط مختلف استان شدند.

وی با اشاره به دستگیری ۴۵ نفر متهم در این خصوص گفت:برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز ، اراذل و اوباش ، خرده فروشان مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان و مالخران از اولویت های مستمر پلیس است و با این افراد به صورت جدی برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان البرز با تاکید بر نقش ویژه مردم در تامین امنیت ، از شهروندان خواست همچنان با پلیس همکاری و همیاری لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک ، موضوع را در اسرع وقت با پلیس در میان بگذارند.