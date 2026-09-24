به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از خرید بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی از باغداران استان خبر داد.

سجاد حسامی با اشاره به تداوم فرآیند خرید سیب درختی در استان اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار، کاهش دغدغه باغداران و کمک به ساماندهی بازار محصولات باغی، خرید توافقی سیب درختی را در شهرستان‌ها در دستور کار قرار داده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی افزود: تاکنون بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان از باغداران خریداری شده و این روند با توجه به شرایط تولید و عرضه محصول، ادامه خواهد داشت.

حسامی تأکید کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی در خرید محصولات کشاورزی، ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه عرضه مناسب محصول در بازار است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت شبکه تعاونی روستایی، نقش مؤثرتری در حمایت از باغداران و مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایفا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت گسترده باغداری استان ایجاب می‌کند فرآیند خرید، ذخیره‌سازی، سورت، بسته‌بندی، فرآوری و بازاررسانی سیب با همکاری صنایع تبدیلی و تکمیلی با جدیت دنبال شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.