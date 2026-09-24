جان فدایان ایران در فارس به میدان آمدند
جان فدایان ایران در شیراز و ۴٠ نقطه استان فارس به میدان آمده اند تا حافظ ایران باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رزمایش ۱۵۰ هزار نفری «جانفدایان ایران اسلامی» صبح امروز پنجشنبه دوم مهرماه، همزمان در ۴۰ نقطه استان فارس برگزار شد؛ رزمایشی که در شهر مقدس شیراز، سومین حرم اهلبیت (ع)، از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و تا میدان پیروزی ادامه یافت و صحنهای گسترده از حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از ایران اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت.
این رزمایش تنها به حضور نیروهای سازمانیافته محدود نماند؛ زنان و مردان، کودکان و سالمندان، جوانان و نوجوانان، دانشجویان و دانشآموزان، ورزشکاران، فرهنگیان، طلاب، بسیجیان، خانوادههای شهدا و ایثارگران و گروههای مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر حضور یافتند تا مشارکت عمومی و اجتماعی مردم فارس در این رویداد را به تصویر بکشند.
استان فارس در فرآیند ثبتنام این پویش، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده و بر اساس آمار اعلامشده، بیش از ۷۴ هزار نفر از ثبتنامکنندگان استان فارس ساماندهی شدهاند که بیش از ۵۳ هزار نفر آنان مرد و بیش از ۱۴ هزار نفر زن هستند.