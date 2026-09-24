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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از توقیف ۲ دستگاه اتوبوس حامل ۲۰ مسافر اضافه در جریان گشتهای مشترک جادهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛《حیدر دشتیپور》 مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام، اظهار کرد: این ۲ دستگاه اتوبوس در مجموع ۲۰ مسافر بیش از ظرفیت مجاز و تعداد صندلیهای تعیینشده سوار کرده بودند که در جریان کنترل و نظارت گشتهای مشترک راهداری و پلیس راه شناسایی و متوقف شدند.
وی با اشاره به استمرار نظارتها بر ناوگان حملونقل عمومی مسافر افزود: گشتهای نظارتی این ادارهکل بهصورت مستمر در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و عملکرد ناوگان را از نظر رعایت ضوابط، بهویژه ظرفیت مجاز مسافر، کنترل میکنند.
دشتیپور از مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا داشتن شکایت در حوزه حملونقل جادهای، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.