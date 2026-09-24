استاندار آذربایجان‌ غربی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مردم و خیرین در پویش‌هایی همچون «ارمغان مهر» گفت: هدف این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل باز نماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۹ هزار و ۶ بسته نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و محروم آذربایجان‌غربی توزیع شد.

این بسته‌های حمایتی با دستور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تأمین بخشی از ملزومات تحصیلی آنان در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

ارزش هر بسته حدود یک میلیون تومان اعلام شده و ارزش مجموع این بسته‌های حمایتی به بیش از ۹ میلیارد تومان می‌رسد؛ این بسته‌ها شامل اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی بوده و با هدف کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیل و دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

اجرای این طرح در ادامه برنامه‌های اجتماعی و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی انجام شده که در کنار مأموریت‌های امدادی، بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، داوطلبان و مشارکت‌های مردمی تأکید دارد.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی در بازدید از پویش «ارمغان مهر» جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اقدامات نهاد‌های حمایتی و خیریه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، تهیه بسته‌های تحصیلی شامل لوازم‌التحریر، کیف و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار با مشارکت دستگاه‌ها و خیرین در دستورکار قرار گرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار بسته تحصیلی از سوی جمعیت هلال‌احمر آماده شده و همزمان، جشن عاطفه‌ها نیز از سوی کمیته امداد در حال برگزاری است.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های مختلف، آموزش و پرورش، بانک‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی، افزود: تلاش می‌شود تمامی اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تأمین شود و از خیریه‌ها و نیکوکاران استان دعوت می‌کنیم به این نهضت خیر بپیوندند.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز‌های مختلف دانش‌آموزان، اضافه کرد: در کنار لوازم‌التحریر، اقلامی مانند لباس و کفش نیز باید برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شود و این موضوع با مشارکت خیرین در محله‌های مختلف دنبال شود.

وی در پایان تقویت مدیریت محله‌محور و استفاده از ظرفیت مردم و خیرین را مورد تأکید قرار داده و افزود: هدف این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند.