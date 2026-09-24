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فرمانده سپاه رامسر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از اجرای ۳۶ عنوان برنامه در قالب ۱۵۰ برنامه در شهرستان رامسر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مسعود رضایی فرمانده سپاه رامسر گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتهای رزمندگان اسلام و فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام است.
وی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس جلوهای از شکوه ایثار، عزت، آزادگی، آزادمردی و روحیه جمعی ملت ایران بود، افزود: باید ارتباط نسل امروز با ارزشها و مفاهیم دوران دفاع مقدس حفظ شود و فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده منتقل شود.
فرمانده سپاه رامسر با اشاره به نقش ایمان و اعتقاد در پیروزی رزمندگان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: جنگ صرفاً یک نبرد نظامی نبود و جمهوری اسلامی ایران تنها با تجهیزات و سلاح در برابر دشمن ایستادگی نکرد؛ بلکه سلاح ایمان، معرفت، ایثار و وحدت موجب شد ملت ایران در برابر دشمن ایستادگی و پیروزی حاصل شود.
رضایی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس همه اقشار جامعه پای کار آمدند و امروز نیز برای حفظ امنیت و دستاوردهای کشور به همان روحیه همدلی و مشارکت عمومی نیاز داریم.
وی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: امروز نیز باید مفاهیم و فرهنگ دفاع مقدس را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و با هر سلیقه فکری، در موضوعات اساسی و حفظ منافع و امنیت کشور در کنار یکدیگر باشیم.
فرمانده سپاه رامسر با تأکید بر ضرورت توجه به آرمانهای شهدا خاطرنشان کرد: باید از خودمان بپرسیم اگر قلب یک شهید از ما راضی باشد، ما برای ادامه راه آنان چه کردهایم؟ امنیت و آرامش امروز جامعه به برکت خون پاک شهداست و باید قدردان این نعمت باشیم.
رضایی همچنین با بیان اینکه هر میزان از فرهنگ غنی دفاع مقدس فاصله گرفتهایم، متضرر شدهایم، گفت: باید در برخی مسائل و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی که به موضوعات ساده، اما مهم تبدیل شدهاند، تأمل و برای اصلاح آنها اقدام کنیم.
وی شعار هفته دفاع مقدس را لبیک یا خامنهای اعلام کرد و افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، گرامیداشت یاد شهدا، تقویت همدلی اجتماعی و مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
اجرای ۳۶ عنوان برنامه در قالب ۱۵۰ برنامه
فرمانده سپاه رامسر از برگزاری ۳۶ عنوان برنامه در قالب ۱۵۰ برنامه در شهرستان رامسر طی هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: رژه خودرویی، نخستین یادواره ۲۸۸ شهید شهرستان، اختتامیه مسابقات میداندار، پیادهروی خانوادگی و اختتامیه مسابقات ساحلی دیار علویان از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
رضایی ادامه داد: نمایشگاه در لباس سربازی، المپیاد ورزشی ادارات، شامگاه یاد یاران، ویژهبرنامه شهدایی پلاک، ویژهبرنامه آبروی محله، مجمع قرآنی، پویش و مسابقات کتابخوانی، رزمایش کمکهای مؤمنانه و کارگاههای سبک زندگی نیز در این ایام برگزار میشود.
وی افزود: ویژهبرنامههای مرتبط با آغاز سال تحصیلی، کارگاه سواد رسانه، میز خدمت ادارات، فعالیت گروههای جهادی و بسیج محلات، رزمایش نذر خون، کرسیهای آزاداندیشی و نصب المان شهدا در ساداتشهر از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان رامسر است.
فرمانده سپاه رامسر در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانهها برای تبیین مفاهیم دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد