برداشت انار از هزار و ۵۵۰ هکتار باغ‌های شهرستان طارم آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۵ هزار تن انار از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ برداشت انار از هزار و ۵۵۰ هکتار باغ‌های شهرستان طارم آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۵ هزار تن انار از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

با فرا رسیدن فصل پاییز، باغ‌های طارم میزبان برداشت انار شده‌اند؛ محصولی که به دلیل کیفیت و جایگاه آن در بازار، از مهم‌ترین محصولات باغی این شهرستان به شمار می‌رود.

برداشت انار در طارم با مشارکت بیش از ۲ هزار بهره‌بردار آغاز شده و باغداران پس از یک سال تلاش، محصول باغ‌های خود را روانه بازار می‌کنند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، حدود ۲۵ هزار تن از انار تولیدی طارم به صورت تازه‌خوری در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه خواهد شد و ۱۰ هزار تن نیز برای فرآوری اختصاص می‌یابد.

یکی از مهم‌ترین فرآورده‌های انار در طارم، رب انار است. همزمان با برداشت محصول، خانواده‌های طارمی با استفاده از روش‌های سنتی، از سپیده‌دم تا شام به فرآوری انار مشغول می‌شوند و نزدیک به ۳ هزار تن رب انار تولید می‌کنند.

بازار انار طارم علاوه بر نقاط مختلف کشور، کشور‌های همسایه را نیز دربرمی‌گیرد و بخشی از محصول تولیدی این شهرستان به بازار‌های خارجی صادر می‌شود.

برداشت انار در طارم تا نیمه دوم آبان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود امسال از محل فروش این محصول، هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان عاید بهره‌برداران طارمی شود.