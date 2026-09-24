به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس اعلام منابع امنیتی پاکستان نیروهای امنیتی در چارچوب عملیات «رد الفتنه ۳» علیه گروه های تروریستی در چند عملیات جداگانه در مناطق «مستونگ»، «تربت»، «کیچ »و «کویته » مجموعا ۱۹ تروریست را از پای درآوردند.

در نخستین عملیات در منطقه «کنک وادی» شهرستان مستونگ، نیروهای امنیتی پس از حمله تروریست ها به یک پایگاه با آنان درگیر شدند، در جریان این درگیری ۲ تروریست کشته شدند و نیروهای امنیتی پس از تعقیب افراد باقی مانده ۷ تروریست دیگر را نیز به هلاکت رساندند.

به گفته منابع امنیتی مقادیری سلاح و مهمات و ۳ دستگاه موتورسیکلت از محل عملیات کشف و ضبط شد.

در منطقه «جوسک» در تربت نیز نیروهای امنیتی در جریان عملیاتی بر اساس اطلاعات دریافتی با تروریست ها درگیر شدند که در نتیجه آن ۲ تروریست کشته شدند و عملیات جستجو و پاکسازی منطقه ادامه یافت.

همچنین در عملیات اطلاعاتی جداگانه در شهرستان کیچ و منطقه کویته غربی، ۸ تروریست دیگر کشته شدند، در جریان این درگیری ها «محمد جمیل» از نیروهای امنیتی پاکستان نیز جان خود را از دست داد.

بر اساس اعلام منابع امنیتی پاکستان در مجموع ۲۹ تروریست در این عملیات کشته شده اند، مقامات امنیتی پاکستان اعلام کرده اند عملیات علیه عناصر تروریستی تا پایان تهدیدات امنیتی در بلوچستان ادامه خواهد داشت.