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رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران : مازندران با اجرای طرح مزارع الگویی برنج در بیش از یکهزار هکتار، رتبه برتر کشوری را کسب کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، از کسب رتبه برتر کشوری در کیفیت و گستره اجرای «طرح مزارع الگویی و ترویجی برنج» و تحقق ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد ناخالص برای شالیکاران استان خبر داد.
اسداله تیمورییانسری،با اعلام نتایج حاصل از اجرای «طرح مزارع الگویی و ترویجی برنج» در سطح استان، این دستاوردها را حاصل تلاش مجموعه ترویج و همراهی کشاورزان پیشرو دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران اعلام کرد: استان مازندران بهعنوان نخستین استان کشور، آیین رونمایی اولین مزرعه الگویی برنج را با حضور معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، رییس سازمان جهاد کشاورزی، فرماندار ساری و جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار نمود.
وی افزود: با تلاش مجموعه ترویج و همراهی کشاورزان پیشرو، مازندران موفق به کسب رتبه برتر کشور در کیفیت و گستره اجرای این طرح ملی گردید.
تیمورییانسری تصریح کرد: اجرای طرح در سطح ۱،۷۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری استان صورت گرفت؛ متشکل از ۱،۵۶۰ هکتار شبکه مزرعهای پیوسته و ۱۴۰ هکتار مزارع مرجع در قالب ۵۴ مزرعه الگویی. وی در خصوص شبکهسازی و انتقال دانش نیز اظهار داشت: جلب مشارکت مستقیم ۵۴ کشاورز کانونی اصلی محقق شد و انتقال مؤثر دانش فنی به ۱،۰۳۴ کشاورز تابعی صورت پذیرفت، بهنحوی که بهازای هر مزرعه الگویی، ۲۰ مزرعه پیرامونی تحت پوشش آموزشهای ترویجی میدانی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در تشریح دستاوردهای زیستمحیطی طرح بیان کرد: پیادهسازی الگوی آبیاری تناوبی با بهکارگیری سیلندرهای مشاهدهای پایلوت روستای اطرب شهرستان نکا با صرفهجویی ۲،۰۰۰ مترمکعب در هکتار، منجر به صرفهجویی بیش از ۳ میلیون مترمکعب آب در کل سطح اجرای طرح شد. وی افزود: کاهش مصرف بالغ بر ۱۲۷،۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی اوره، اقدامی شاخص در راستای تولید محصول سالم، صیانت از منابع خاک و تقلیل هزینههای ورودی تولید و جایگزینی کودهای ریزمغذی بوده است.
تیمورییانسری اظهار داشت: در بخش عملکرد کمی، رشد تولید شلتوک به میزان بالغ بر ۶۰۰ تن در مجموع اراضی تحت پوشش ثبت شد. وی افزود: افزایش ۵ درصدی ضریب تبدیل شالی به برنج سفید در اثر اعمال اصول تغذیه متعادل و بهینهسازی فرآیندهای داشت حاصل گردید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران خاطرنشان کرد: تحقق ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد ناخالص کل ناشی از اجرای طرح و ارتقای متوسط درآمد ناخالص بهرهبرداران به میزان ۱۰۰ میلیون تومان بهازای هر هکتار، از مهمترین دستاوردهای اقتصادی این طرح است.
وی در خصوص رضایتمندی بهرهبرداران گفت: بر پایه ارزیابیهای میدانی و اظهارات ثبتشده شالیکاران، سطح رضایت کشاورزان از پیادهسازی این الگو بسیار عالی برآورد شده که حاصل اثرگذاری ملموس آموزشها بر کاهش هزینه و افزایش کیفیت و کمیت محصول است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در پایان اظهارات خود تصریح کرد: مجموع دستاوردهای حاصله، نشاندهنده اثربخشی راهبرد «ترویج مزرعهمحور و بکارگیری ترویج خصوصی با رویکرد علمی و تخصصی» در تحقق بهرهوری پایدار منابع، جهش تولید و توانمندسازی جامعه شالیکاران استان مازندران بهعنوان قطب امنیت غذایی کشور است.
وی در پایان از تمامی کارکنان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران و خط مقدم در ۷۳ مرکز دهستان خدمات کشاورزی قدردانی کرد.