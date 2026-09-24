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متهم پرونده شهادت شهید مدافع امنیت حسین حمامیان در شاهرود دستگیر شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیسکل دادگستری استان سمنان از شناسایی و دستگیری یکی از لیدرهای فراری اغتشاشات دیماه سال گذشته خبر داد و گفت : این فرد متهم پرونده شهادت مظلومانه شهید حسین حمامیان از شهدای مدافع امنیت شهرستان شاهرود است .
شهید حسین حمامیان در اغتشاشات دی ماه سال پیش حین تامین امنیت به دست تروریست های مسلح مجروح شد و بیست و چهارم دی ماه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این بسیجی مدافع امنیت متولد سال ۱۳۵۸ متولد شد و از وی یک پسر ۱۸ ساله و یک دختر ۱۲ ساله به یادگار مانده است.