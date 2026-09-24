به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان، در پی پایش‌های مستمر و شناسایی تخلفات و آلودگی‌های زیست محیطی در یک واحد سنگ شکن، موضوع پس از تکمیل مستندات و پیگیری‌های قانونی به مقام قضایی شهرستان ارجاع شد.

با توجه به استمرار تخلفات زیست‌محیطی و بی‌توجهی به اخطار‌های صادرشده، با دستور دادستان شهرستان سملقان و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست، واحد سنگ‌شکن متخلف مهر و موم و فعالیت آن متوقف شد.

این اقدام در راستای صیانت از محیط زیست، جلوگیری از تداوم آلودگی و اجرای ضوابط و مقررات زیست‌محیطی انجام شد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سملقان ضمن تأکید بر تداوم نظارت بر واحد‌های صنعتی و معدنی، اعلام کرد با واحد‌هایی که موجب آلودگی محیط زیست شده و به الزامات قانونی توجه نکنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.