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دوره کارگاه آموزش امر به معروف و نهی از منکر ویژه دستگاههای اجرایی غرب کشور در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر اخلاق حرفهای در ادارات با بیان اینکه این دوره آموزشی به صورت دورهای برگزار میشود، گفت: این دوره یک روزه ویژه استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان و ایلام برگزار شده است.
امید کلیوند، افزود: هدف از برگزاری این دورهها، توانمندسازی اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و ارتقای مهارت آنان برای تعامل صحیح و مؤثر با کارکنان و اربابرجوع است.
نماینده ولیفقیه در استان همدان هم در این دوره آموزشی با اشاره به گلایههای مردم از نحوه پیگیری امور و مواجهه با برخی ادارات گفت: این دوره با هدف آموزش نیروهای فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده است تا افراد با استقرار در شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات، آموزشهای لازم برای نحوه ارتباط و مواجهه مناسب با اربابرجوع را آموزش دهند.
میثم صابریون، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان نیز گفت: آموزش نیروهای فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، در اولویت نخست در ادارات برگزار میشود و در ادامه، این آموزشها در سطح محلات و مساجد نیز برگزار خواهد شد.
وی افزود: هدف از اجرای این دورهها، ارتقای آگاهی و مهارت افراد برای ترویج صحیح فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و بهبود شیوه ارتباط با مردم است.