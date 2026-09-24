به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر اخلاق حرفه‌ای در ادارات با بیان اینکه این دوره آموزشی به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، گفت: این دوره یک روزه ویژه استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان و ایلام برگزار شده است.

امید کلیوند، افزود: هدف از برگزاری این دوره‌ها، توانمندسازی اعضای شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و ارتقای مهارت آنان برای تعامل صحیح و مؤثر با کارکنان و ارباب‌رجوع است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان هم در این دوره آموزشی با اشاره به گلایه‌های مردم از نحوه پیگیری امور و مواجهه با برخی ادارات گفت: این دوره با هدف آموزش نیرو‌های فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده است تا افراد با استقرار در شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر ادارات، آموزش‌های لازم برای نحوه ارتباط و مواجهه مناسب با ارباب‌رجوع را آموزش دهند.

میثم صابریون، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان نیز گفت: آموزش نیرو‌های فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، در اولویت نخست در ادارات برگزار می‌شود و در ادامه، این آموزش‌ها در سطح محلات و مساجد نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف از اجرای این دوره‌ها، ارتقای آگاهی و مهارت افراد برای ترویج صحیح فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و بهبود شیوه ارتباط با مردم است.