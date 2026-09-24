غبارروبی و ادای احترام به قبور شهدای گمنام دانشگاه یزد به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه یزد: هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، آیین گرامیداشت حماسه‌آفرینی رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی با حضور دانشگاهیان و مسئولان در جوار گلزار شهدای گمنام دانشگاه یزد برگزار شد.

این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام آغاز شد. در این مراسم میرفخرالدینی رئیس دانشگاه یزد با تبریک آغاز این ایام، ابراز امیدواری کرد که از معنویت و ارزش‌های دوران دفاع مقدس در جهت تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی محیط دانشگاه بهره‌برداری شود.



در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی حرزاده، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.

سردار علی غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز در سخنانی با ارج نهادن به رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های رزمندگان اسلام، بر لزوم ثبت، مستندسازی و پاسداری از آثار و ارزش‌های آن دوران تأکید کرد. وی با بیان اینکه جلوه‌های فناوری، ابتکار و دانش دانشگاه در دوران دفاع مقدس به بار نشست، افزود: امروز هیمنه پوشالی استکبار جهانی و آمریکا در برابر تاب‌آوری و ایستادگی تحسین‌برانگیز ملت و نیرو‌های مسلح ایران شکسته شده است. فرمانده سپاه الغدیر همچنین بر حفظ اتحاد ملی به‌ویژه در میدان‌های اقتصادی و فرهنگی و تقویت روحیه امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.



این مراسم با اجرای سرود و مارش حماسی گروه رزم‌نوازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تجلیل ویژه از پدر شهیده دانش‌آموز «تیارا صادقی» به کار خود پایان داد