محمد معتمدی، خواننده آواز ایرانی گفت: خوشه‌چین دفتر ادبیات ایران هستم و دستم در سفره شعر و شاعران است، و وظیفه دارم بدون اینکه تخریبی در این مسیر ایجاد کنم، شعر را به گوش شنونده منتقل کنم.

محمد معتمدی، خواننده آواز ایرانی و یکی از برگزیدگان نشان «سرو سیمین پارسی‌جان» در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: حوزه هنری در سال‌های اخیر جزو نهاد‌هایی بوده که به دلیل ثبات مدیریتی، عملکرد خوبی داشته است؛ اما در حوزه موسیقی معتقدم وزارت ارشاد، حوزه هنری و دیگر نهاد‌های مرتبط نتوانسته‌اند در این سال‌ها یک نقشه واحد داشته باشند.

وی افزود: موسیقی حامل ادبیات است و ما در بستر موسیقی با حافظ، سعدی و دیگر بزرگان ادبیات آشنا شده‌ایم. با این حال، گاهی موسیقی را نادیده می‌گیریم و همین باعث می‌شود مسائلی که نباید، در جای دیگری تجمع پیدا کنند.

معتمدی گفت: آدم‌های تأثیرگذارتر از من در حوزه ادبیات وجود دارند. با این حال، دریافت این نشان برای من ارزشمند است. اگر روزی مسئولیتی داشته باشم و بخواهم مجموعه‌ای از مشکلات کشور را درمان کنم، معتقدم باید از عزت نفس ملی شروع کرد. اگر عزت نفس ترمیم شود، بسیاری از مسائل در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و دیگر حوزه‌ها نیز اصلاح خواهد شد.

وی افزود: شاید امروز این جایزه در میان مردم چندان دیده نشود، ولی یک جایزه خارجی می‌تواند در همه صفحات رسانه‌ها بازتاب پیدا کند. این نگاه که هر چیزی از خارج بهتر است، در جامعه ما وجود دارد و حتی در رده‌های بالای مدیریتی نیز دیده می‌شود. عزت نفس پاشنه آشیل ماست و می‌تواند کشور را تهدید کند.

معتمدی گفت: علاقه ما به زبان ادبیات پارسی در واقع به دلیل یا تابعیت از علاقه ما به موسیقی اصیل ایرانی و من خودم شخصا، چون موسیقی اصیل ایرانی رو بهش علاقه‌مند شدم و شنونده این نوع موسیقی شدم از همون دوران نوجوانی پیگیر ادبیات بودم.

وی افزود: از دوران نوجوانی بدون اینکه کسی من را مجبور کرده باشد کتب عروض و قافیه و کتب معانی و در واقع دیوان شعرا و اینها را می‌گرفتم و میخواندم با عشق و علاقه می‌خواندم.

معتمدی گفت: اگر موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی ریشه دار ایرانی در سبد شنیداری نسل جوان ما جا پیدا کند و نسل جوان شنونده موسیقی اصیل ایرانی شود دیگر نیاز به کار اضافه‌ای شاید نباشد برای این که این نسل را مخاطب ادبیات غنی پارسی کنیم موسیقی طبیعتا کار خودش را انجام میدهد و پنجره‌ای رو به اقیانوس بیکران ادبیات پارسی رو برای مخاطبان باز می کند.