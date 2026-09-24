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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از آغاز روند کاهش تدریجی دما در آذربایجان غربی از هفته آینده خبر داد؛ همزمان از دوشنبه احتمال رگبار و رعدوبرق در استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که با توجه به الگوهای پایدار جوی، وضعیت آرام هوایی تا اوایل هفته آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت.
با این حال، به دلیل افزایش گرادیان خطوط فشاری، سرعت وزش باد در سطح استان امروز افزایش یافته که پیشبینی شده در نیمه جنوبی استان گاهی نسبتا شدید خواهد بود.
بر اساس پیشبینیها، از روز دوشنبه با ورود امواج بارشی و تثبیت الگوها، احتمال وقوع رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد، بهویژه در نیمه شمالی استان، وجود دارد. همچنین هواشناسی از شروع روند کاهش تدریجی دما در سطح استان از هفته آینده خبر داد.
در گزارشهای دمایی ۲۴ ساعت گذشته، تختسلیمان تکاب با ۶.۹ درجه سردترین و پلدشت با ۳۶.۵ درجه گرمترین نقطه استان ثبت شده است.