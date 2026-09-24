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رئیس شورای ملی زعفران ایران با انتقاد از سیاستهای پیمانسپاری ارزی و ضرورت صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخهای مشخص تأکید کرد: با وجود ظرفیتهای بالقوه در تولید گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک، راهبرد غلط مدیریت محدودیت ارزی، سهم ایران از بازارهای بینالمللی ارگانیک را به زیر یکصدم درصد رسانده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما محسن احتشام با اشاره به شکاف عمیق میان توان تولید و سهم واقعی ایران از بازار جهانی محصولات ارگانیک اظهار کرد: ایران دارای مزیتهای نسبی و پتانسیلهای بالقوه فراوانی در تولید محصولات کشاورزی بهویژه زعفران و گیاهان دارویی است؛ هماکنون حدود ۱۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران و ۶۰ هزار هکتار گلمحمدی در کشور وجود دارد، اما سطح زیر کشت و برداشت ارگانیک این محصولات بسیار محدود است.
وی افزود: با وجود این پتانسیلها که میتواند ارزش افزوده بالایی را عاید اقتصاد کشور کند، سهم صادرات محصولات ارگانیک ایران از بازارهای بینالمللی حتی به یکصدم درصد هم نمیرسد. عدم توجه به تکمیل زنجیره ارزش و نبود حمایتهای ساختاری از شرکتهای توسعهیافته صادراتی، مانع بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیتهای خدادادی شده است.
تعهدات ارزی؛ مانع اصلی صادرات محصولات کشاورزی
رئیس شورای ملی زعفران در ادامه، مهمترین چالش پیشروی صادرکنندگان بخش کشاورزی و گیاهان دارویی را موضوع «تعهدات و بازگشت ارز صادراتی» عنوان کرد و گفت: اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز و عرضه آن در سامانههای رسمی با نرخهای دستوری و پایینتر از واقعیتهای اقتصادی، عملاً نوعی تنبیه صادرکننده به شمار میرود. صادرکنندگان شناسنامهدار مقصر شرایط موجود نیستند، اما بیشترین فشارها و آسیبها را متحمل میشوند.
ضرورت گذار به «استراتژی فراوانی ارزی»
احتشام با تأکید بر لزوم تغییر در رویکردهای کلان مدیریت ارزی تصریح کرد: رویکرد اقتصادی ما باید از مدیریت محدودیت به سمت اتخاذ استراتژی فراوانی ارزی تغییر مسیر دهد. وی در پایان خاطرنشان کرد: برای احیای توان صادراتی کشور و حفظ بازارهای بینالمللی، پیشنهاد میشود محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی از شمول تعهدات سختگیرانه ارزی معاف شوند تا زمینه رونق تولید و ارزآوری پایدار فراهم گردد.