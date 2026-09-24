مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش همسران شهدا و جانبازان در ماندگاری حماسه‌های دفاع مقدس گفت:ایثار، صبوری و همراهی همسران شهدا و جانبازان نقشی بی‌بدیل در تداوم و ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی‌اکبر سلمانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی و عبدالرزاق میراب مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران همزمان با هفته دفاع مقدس با همسران معظم شهیدان والامقام فیروز خدایی، اسلام میرزایی و همچنین همسران فداکار جانبازان شهید تاروردی خان‌محمدی و سهراب نادری دیدار و گفتگو کردند.

سلمانی در این دیدار‌ها با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نقش همسران شهدا و ایثارگران را در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی بی‌بدیل دانست و اظهار کرد: اگر ایثار، صبوری و همراهی همسران بزرگوار شهدا و جانبازان نبود حماسه‌های دوران دفاع مقدس این‌گونه ماندگار نمی‌شد. همسران شهدا نماد راستین صبر زینبی و استواری در جامعه ما هستند.

وی افزود: دیدار و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نه‌ تنها یک وظیفه اداری، بلکه توفیقی بزرگ برای خدمتگزاران این عرصه است و جامعه همواره نیازمند بهره‌گیری از فرهنگ ایثار و شهادت است.

عبدالرزاق میراب مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران نیز در این دیدار‌ها با ابلاغ سلام استاندار به خانواده‌های معظم شهدا، بر استمرار پیگیری‌ها و اهتمام ویژه مدیریت ارشد استان جهت تکریم و رسیدگی شایسته به مسائل خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر تاکید کرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی و مشاور استاندار با اهدای لوح سپاس از سال‌ها ایثار، فداکاری و پایداری همسران معظم این شهدای والامقام تجلیل و قدردانی کردند.