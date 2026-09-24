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فرشته اقتداری، ورزشکار کیش و ملیپوش اسکواش ایران، با شکست مقابل حریف هنگکنگی از صعود به مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا بازماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرشته اقتداری در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای انفرادی اسکواش زنان به مصاف «هو تزهلوک» از هنگکنگ رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر با امتیازهای ۱۱-۶، ۱۱-۵، ۱۱-۵ شکست خورد.
حریف اقتداری قهرمان انفرادی آسیا در سال ۲۰۲۵ و دارنده سابق رتبه ۲۱ رتبه بندی جهانی، یکی از بازیکنان باتجربه اسکواش قاره است و در این رقابتها نیز در جمع سیدهای ۵ تا ۸ جدول قرار دارد.
اقتداری در دور قبل با پیروزی مقابل «آلتانخویاگ» از مغولستان به مرحله یکهشتم نهایی راه یافته بود.