اضافه شدن ۵۰۰ تن به ظرفیت تولید ماهیان خاویاری در لرستان
مدیرکل شیلات لرستان گفت: پنج مجتمع پرورش ماهیان خاویاری استان با ظرفیت ۵۰۰ تن و پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد در حال ساخت یا توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
کیارش بیرانوند مجموع سرمایهگذاری زیرساختی این طرحها را حدود ۲.۱ همت عنوان کرد و افزود: با تکمیل این طرحها ظرفیت اسمی تولید ماهیان خاویاری استان به حدود هزار تن افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به طرحهای بزرگ در جنوب استان گفت: یکی از مهمترین ظرفیتهای جدید در این زمینه طرحهای شهرستان رومشکان است که در قالب برنامه توسعه اقتصادی استان دنبال میشود.
به گفته مدیرکل شیلات لرستان در ماههای اخیر اجرای یک طرح بزرگ پرورش ماهیان خاویاری در منطقه رماوند رومشکان مطرح شده که سرمایهگذاری آن حدود هزار میلیارد تومان و ظرفیت پیشبینیشده آن تا ۲ هزار تن اعلام شده است.
بیرانوند در خصوص وضعیت فعلی واحدهای پرورش ماهیان خاویاری استان عنوان کرد: در حال حاضر پنج مزرعه و مجتمع در این حوزه فعال است که مجموع ظرفیت اسمی آنها حدود ۵۰۰ تن برآورد میشود.
وی ادامه داد: ظرفیت واقعی تولید این واحدها در شرایط فعلی حدود ۱۹۰ تن است و تلاش میشود با افزایش بهرهوری، تامین سرمایه در گردش و تکمیل زیرساختها فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی کاهش یابد.
بیرانوند بیان کرد: سال گذشته حدود ۳۸ تن گوشت ماهیان خاویاری و ۸ تن خاویار در لرستان تولید شده که نشاندهنده حرکت تدریجی از یک استان تولیدکننده ماهیان سردآبی به سمت تولید گونههای با ارزش افزوده بالاتر است.