مسابقات فوتسال زیر ۱۶ سال منطقه چهار کشور در نقده با راهیابی دو تیم برتر به رقابتهای کشوری به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات فوتسال زیر ۱۶ سال مناطق با حضور ۶ تیم فاتح اسدآباد – آراز اسپورت مشگین‌شهر - زریبار اسپورت مریوان – آکادمی الهام‌دوست ایلام - امید جهش نقده – مقاومت ابهر به میزبانی شهرستان نقده به کار خود پایان داد.

نماینده فدراسیون فوتسال با اشاره به اینکه، مسابقات فوتسال زیر ۱۶ سال در ۴ منطقه برگزار می‌شود، افزود: تیمهای منطقه چهار منطقه با حضور ۶ تیم به میزبانی شهرستان نقده از ۲۸ شهریور ماه شروع شد.

حسین همتی با ارزیابی خوب میزبانی در این دوره، ضمن قدردانی، تیم‌های شرکت کننده را بسیار خوب ارزیابی، و تصریح کرد: با داشتن چنین ظرفیت‌های خوب و استعداد‌های درخشان فوتسال می‌شود به آینده این رده ورزشی امیدوار شد.

نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان، از میزبانی این مسابقات خبر داد و افزود: رویداد‌های بسیار خوبی در شهر طلایی ورزش اتفاق افتاده است و ۵ اردوی تیم ملی، و دو دوره مسابقات قهرمانی کشور از رویداد‌های مهم میزبانی شهر طلایی ورزش بوده است.

در این دوره نمایندگان استانهای همدان و اردبیل توانستند به لیگ کشوری که تا پایان مهرماه برای کسب قهرمانی کشور رقابت خواهند کرد، راه یافتند.