به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز پنج‌شنبه دوم مهرماه با میانگین ۱۰۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) هوا در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۱۰۸، دانشگاه صنعتی با ۱۰۶، انقلاب با ۱۱۵ و احمد‌آباد با ۱۰۷، خرازی با ۱۲۹، ولدان با ۱۱۴، کردآباد با ۱۳۵، رهنان با ۱۲۱ و میرزا طاهر با ۱۱۰ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در قهجاورستان نیز هوا با ۱۱۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هوا در ایستگاه پارک زمزم با ۶۶، کاوه با۹۹، استانداری با ۸۹، پروین با ۹۰، دانشگاه علوم پزشکی با ۸۴، رودکی با ۹۵، زینبیه با ۸۷، سپاهان‌شهر با ۸۱، فیض و فرشادی با ۱۰۰ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است.

همچنین هوا در محمودآباد با ۸۱، کاشان با ۸۴، خمینی شهر با ۹۲، زرین‌شهر با ۹۶، شاهین شهر با ۸۵، مبارکه با ۶۳ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.