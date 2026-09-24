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رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت از تأمین منابع لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور که در سال ۱۴۰۴ به افتخار بازنشستگی نائل شدهاند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رحیمنیا با اشاره به اهمیت پرداخت بهموقع مطالبات کارکنان حوزه سلامت گفت: همکاران نظام سلامت طی سالهای خدمت صادقانه خود، نقش ارزشمندی در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی ایفا کردهاند و پرداخت پاداش پایان خدمت آنان همواره از موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی وزارت بهداشت بوده است.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، و مرکز بودجه و پایش عملکرد و همچنین با مساعدت و همراهی سازمان برنامه و بودجه، منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور که در سال ۱۴۰۴ بازنشسته شدهاند، تأمین شده است و این مطالبات حداکثر تا پایان مهر پرداخت خواهد شد.
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با قدردانی از صبر و تلاش کارکنان نظام سلامت خاطرنشان کرد: قدردانی از زحمات کارکنان، صرفاً در قالب تقدیر و تشکر خلاصه نمیشود، بلکه پیگیری و پرداخت بهموقع مطالبات آنان نیز بخشی از مسئولیت ما در قبال این عزیزان است.
رحیمنیا ابراز امیدواری کرد، با پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، گامی در جهت قدردانی شایسته از سالها خدمت صادقانه و ارزشمند کارکنان حوزه سلامت برداشته شود .