رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران، از مواضع صریح، قاطع و عزتمندانه رئیس‌جمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکر و قدردانی کرد.

«سخنان شجاعانه و عزتمندانه دکتر پزشکیان در سازمان ملل متحد و دفاع صریح از عزت، استقلال، حقوق و منافع ملت بزرگ ایران، شایسته تقدیر و تشکر است. امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، انسجام، اقتدار ملی و دیپلماسی فعال برای دفاع از منافع کشور است. بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران با صراحت و اقتدار در مجامع بین‌المللی، می‌تواند پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها باشد.

از رئیس‌جمهور محترم تشکر می‌کنم و امیدوارم این رویکرد شجاعانه و عزتمندانه در دفاع از حقوق ملت ایران و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز با جدیت ادامه یابد.»